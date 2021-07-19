Путин подчеркнул необходимость "системной работы на земле" всех уровней власти

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Реализация проектов и программ требует от всех уровней российской власти системной и содержательной работы на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Каждый уровень власти должен четко понимать реализуемые проекты и программы - это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение. Важна именно системная, содержательная работа на земле. Без преувеличения можно сказать: в то, что мы с вами делаем, нужно вкладывать не только средства, время и силы, но и душу. Работать не для галочки, не для отчета, а для людей", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что проекты и инициативы должны отвечать запросам людей, их потребностям и интересам. Для этого, по его словам, нужно вести уважительный разговор с гражданами, слушать их предложения, критические замечания, получать обратную связь.

"Наша задача - чтобы российские семьи чувствовали зримые, позитивные перемены в своей жизни, видели, как на деле, а не на бумаге улучшается социальная сфера, все меньше становится экологических проблем, чтобы в нашей стране снижалась бедность, неравенство, увеличивались продолжительность жизни и реальные доходы. Именно уверенная, позитивная динамика таких интегральных показателей должна стать очевидным подтверждением растущего благополучия в России и качества той работы, которую мы с вами делаем", - сказал Путин.