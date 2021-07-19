Захарова назвала опрос норвежской газеты об угрозе РФ примером мощи западной пропаганды

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Результаты соцопроса, проведенного норвежской газетой Dagbladet, об угрозе со стороны России стали очередным примером западной медиапропаганды. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример "пострадания" от нашей страны? Ответ очевиден - нет, - указала она. - Поэтому опрос доказывает мощь иного качества - мощь западной медиапропаганды".

Захарова рассказала, что на прошлой неделе в пятницу центральная норвежская газета Dagbladet сделала основной своей повесткой дня заказной соцопрос, согласно которому 38% респондентов уверены, что "главную угрозу миропорядку" представляет Россия. При этом, продолжила Захарова, для сравнения: Китай удостоился четверти от общего числа опрошенных, КНДР - 20%, США - 4%.

В частности, как отметила дипломат, специально отобранные эксперты стали рассуждать на полосах издания, что "часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой", а Россия "постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример - Сирия".

"В прошлом веке Советскому Союзу действительно пришлось продемонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. И да, с тем, что Россия участвует в боевых действиях в Сирии, сложно спорить: там наши ВКС громят террористов и защищают международное право. Чтобы погрязшая в неудачных экспериментах "западная прогрессивная общественность" продолжила свое существование, не погибнув под гнетом ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ), запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - указала она.

Захарова отметила, что результаты проведенного опроса впечатляют. "Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... - далеко не полный список стран, где "демонстрируют свою военную мощь" американцы на протяжении последнего не столетия, а только этого огрызка века. Причем нарушая все мыслимые правовые и этические нормы. А "угрозу миропорядку" несет все равно Москва", - обратила внимание дипломат.