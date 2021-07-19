Посол заявил, что база РФ в Таджикистане сможет отразить агрессию афганских террористов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, отразит агрессию со стороны афганских террористов в случае необходимости. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ" сообщил посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

"На основании соответствующего соглашения с Таджикистаном в республике дислоцирована 201-я российская военная база (РВБ), которая является гарантом безопасности и стабильности на южных рубежах зоны ответственности ОДКБ. Не сомневаюсь, что в случае необходимости 201-я РВБ отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций", - отметил посол.

Как подчеркнул Лякин-Фролов, командование 201-й базы оказывает таджикским партнерам "содействие в подготовке личного состава вооруженных сил республики". По его словам, российская сторона "участвует в усилиях по укреплению таджикско-афганской границы. В частности, в ближайшее время планируется начать строительство одной из пограничных застав на Шуроабадском направлении".

Дипломат отметил, что "Россия, так же как и ОДКБ в целом, готова оказать Таджикистану необходимую помощь в случае явных агрессивных действий с афганской территории", однако, по его словам, "говорить о такой реакции со стороны ОДКБ еще рано".

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции Вооруженных сил США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), по заявлению их представителей, сумело установить контроль почти над 85% территории Афганистана, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

За последнее время Таджикистан впустил на свою территорию несколько сотен беженцев из Афганистана, а также сотни военных, которые были вынуждены отступить поле боев с талибами.