Вице-премьеры пошли в регионы. Все федеральные округа России получили кураторов в кабмине

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что решения о закреплении кураторства над федеральными округами за тем или иным вице-премьером принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые они выполняют в правительстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Каждый федеральный округ России получил куратора из числа заместителей председателя правительства. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее такой механизм существовал, например, на Дальнем Востоке - вице-премьер Юрий Трутнев, который заодно курировал Арктику, совмещал свою должность в кабинете министров с постом полпреда президента в округе. Как отмечал президент Владимир Путин на прямой линии 30 июня, такая практика себя оправдала и он уже договорился, что глава правительства представит свои предложения относительно того, как распространить ее на другие части страны. Тонкости распределения Как отметил Мишустин, решения о закреплении кураторства над федеральными округами за тем или иным вице-премьером принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые они выполняют в правительстве.

Северо-Западный округ теперь будет курировать Татьяна Голикова, возглавляющая социальный блок, Северный Кавказ - Александр Новак, который в кабмине отвечает за топливно-энергетический комплекс, Южный - Марат Хуснуллин, ведающий в основном строительством (и возглавляющий правительственную комиссию по региональному развитию), Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за которым закреплены цифровизация и наука. Руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко получил в свое ведение Центральную Россию, занимающаяся экологией Виктория Абрамченко - Сибирь, а "оборонный" вице-премьер Юрий Борисов - Урал. Куратором Дальнего Востока остался Юрий Трутнев, а вот первый зампред правительства Андрей Белоусов и Алексей Оверчук, который отвечает за интеграцию в рамках ЕАЭС и СНГ, кураторских полномочий не получили. Взаимодействие с полпредами В каждом округе уже есть представитель федерального центра - это полпреды президента, появившиеся еще в 2000 году. Но речи о дублировании полномочий не идет: как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "это разделение функций". "У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов", - сказал он журналистам. Мишустин объяснял, что его заместители на закрепленных за ними территориях будут отвечать за "социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина". Он также поручил уделить особое внимание обеспечению экономического роста, повышению инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест. В самих полпредствах ждут, что появление кураторов из правительства упростит работу с федеральным центром. Как заявил ТАСС полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев, "это позволит быстрее находить эффективные решения". По его словам, например, назначение Борисова именно в Уральский федеральный округ логично, поскольку это крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности. Решение проблем Назначение кураторов из правительства для решения острых проблем регионов - инструмент, опробованный не только на Дальнем Востоке: в 2019 году они появились у десяти субъектов Федерации с низкими экономическими показателями, таких как Республика Алтай, Курганская область и Тува.

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