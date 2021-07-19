Вице-премьеры пошли в регионы. Все федеральные округа России получили кураторов в кабмине

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Каждый федеральный округ России получил куратора из числа заместителей председателя правительства. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее такой механизм существовал, например, на Дальнем Востоке - вице-премьер Юрий Трутнев, который заодно курировал Арктику, совмещал свою должность в кабинете министров с постом полпреда президента в округе. Как отмечал президент Владимир Путин на прямой линии 30 июня, такая практика себя оправдала и он уже договорился, что глава правительства представит свои предложения относительно того, как распространить ее на другие части страны.
Тонкости распределения
Как отметил Мишустин, решения о закреплении кураторства над федеральными округами за тем или иным вице-премьером принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые они выполняют в правительстве.
Северо-Западный округ теперь будет курировать Татьяна Голикова, возглавляющая социальный блок, Северный Кавказ - Александр Новак, который в кабмине отвечает за топливно-энергетический комплекс, Южный - Марат Хуснуллин, ведающий в основном строительством (и возглавляющий правительственную комиссию по региональному развитию), Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за которым закреплены цифровизация и наука. Руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко получил в свое ведение Центральную Россию, занимающаяся экологией Виктория Абрамченко - Сибирь, а "оборонный" вице-премьер Юрий Борисов - Урал.
Куратором Дальнего Востока остался Юрий Трутнев, а вот первый зампред правительства Андрей Белоусов и Алексей Оверчук, который отвечает за интеграцию в рамках ЕАЭС и СНГ, кураторских полномочий не получили.
Взаимодействие с полпредами
В каждом округе уже есть представитель федерального центра - это полпреды президента, появившиеся еще в 2000 году. Но речи о дублировании полномочий не идет: как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "это разделение функций". "У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов", - сказал он журналистам.
Мишустин объяснял, что его заместители на закрепленных за ними территориях будут отвечать за "социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина". Он также поручил уделить особое внимание обеспечению экономического роста, повышению инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест.
В самих полпредствах ждут, что появление кураторов из правительства упростит работу с федеральным центром. Как заявил ТАСС полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев, "это позволит быстрее находить эффективные решения". По его словам, например, назначение Борисова именно в Уральский федеральный округ логично, поскольку это крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности.
Решение проблем
Назначение кураторов из правительства для решения острых проблем регионов - инструмент, опробованный не только на Дальнем Востоке: в 2019 году они появились у десяти субъектов Федерации с низкими экономическими показателями, таких как Республика Алтай, Курганская область и Тува.
От новых кураторов в регионах тоже ждут в первую очередь урегулирования самых проблемных вопросов. Так, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов напомнил, что развитие вверенной ему республики зависит от вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. "Для нас закрепление за округом в качестве куратора Александра Новака, опытного в финансово-экономической и энергетической сферах человека, - надежная поддержка в упорядочении всех этих процессов и ускорении позитивных изменений в экономике региона", - сказал он журналистам.
Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина в беседе с ТАСС подчеркнула, что от Григоренко в округе ждут поддержки в решении двух "стратегически важных" вопросов. "Проблема, которая объединяет регионы ЦФО, - это дорожный фонд, восстановление дорог местного и регионального значение. <...> Также ситуация с рабочими местами - люди жалуются, что молодежь уезжает из городов", - сказала она.
По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, новому куратору Центральной России также предстоит заняться контролем за бюджетной дисциплиной, чему может помочь его опыт работы в Федеральной налоговой службе.
В Южном федеральном округе рассчитывают с помощью курирующего его Хуснуллина решить проблемы с водоснабжением, в строительной и дорожной областях, развитием курортов. "В этих сферах на Кубани уже реализуются масштабные проекты, но еще очень многое предстоит сделать", - заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сам вице-премьер отметил, что будет "искать пути наиболее плодотворного расходования бюджетных средств для решения проблем населения и повышения качества жизни".
Общие черты
В регионах подчеркивают и связь новых назначений с бэкграундом новых кураторов. Так, вице-премьер Абрамченко сама родом из Сибири и хорошо знает специфику округа. Кроме того, в правительстве она занимается темой экологии, особенно актуальную для этой части страны.
"Ждем решения многих экологических вопросов, в частности рекультивации таких предприятий, как химкомбинат "Енисей", - сказал ТАСС депутат Госдумы Виктор Зубарев, который также является координатором "Деловой России" в Сибирском федеральном округе.
Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Сокол в беседе с ТАСС напомнил об участии Абрамченко в решении проблем экологии, связанных с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом и предприятием "Усольехимпром", когда "она показала себя человеком неравнодушным, системным и работающим на результат".
Еще одно направление работы Абрамченко в кабмине - сельское хозяйство, напоминают в Сибири. По мнению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, для его региона это тоже плюс, поскольку там на селе живут порядка 70% населения.
Дмитрия Чернышенко с Приволжским федеральным округом связывает не только тот факт, что он уроженец Саратова, - в правительстве он занимается, в частности, информационными технологиями и наукой. В его пресс-службе в связи с назначением куратором Приволжья напомнили, что эта часть страны обладает "сильной высшей школой и мощной научной базой", а также известна такими ИТ-проектами, как Иннополис.
К тому же у Чернышенко давно налажен постоянный контакт с рядом регионов по текущим проектам, в том числе празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал ТАСС, что область тесно взаимодействует с зампредом правительства и по таким вопросам, как цифровая экономика, проекты в сфере науки и образования, туризм. "В наших планах - создание квартала высоких технологий и ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде, реализация крупных инфраструктурных проектов. <...> Решение масштабных задач невозможно без взаимодействия с правительством страны, и новая система кураторства федеральных округов вице-премьерами позволит оперативнее выстроить эту работу", - отметил он.
По мнению директора Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова, назначение Новака куратором округа связано не только с его опытом в топливно-энергетическом комплексе, но и работой со странами Ближнего Востока, с которыми тесно сотрудничают северокавказские регионы.