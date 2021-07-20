Путин проведет в Москве переговоры с Алиевым

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет в Москве переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Предполагается, что на встрече президенты рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, отмечали в пресс-службе Кремля.

Планируется также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. "Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - указывали в пресс-службе российского лидера.

Контакты на высшем уровне

Последний раз очная встреча двух президентов проходила в январе, когда Алиев прибыл в Москву для участия в переговорах по Карабаху. Помимо других мероприятий Путин тогда провел с азербайджанским коллегой двустороннюю беседу.

Во время той встречи президенты затронули ситуацию в Карабахе, вопросы развития отношений между РФ и Азербайджаном. Российский лидер выражал надежду на то, что урегулирование на Южном Кавказе пойдет на пользу двустороннему взаимодействию и позволит странам "еще теснее, на еще более системной основе выстраивать отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере".

Кроме того, Путин и Алиев регулярно общаются по телефону. Последний такой разговор состоялся 23 июня. Особое внимание в нем было уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Алиев и Путин, как сообщала пресс-служба азербайджанского президента, "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства" и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Отношения РФ и Азербайджана

Как неоднократно отмечал Путин, сейчас отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно. Это касается прежде всего экономической составляющей, указывал он.

В частности, две страны активно сотрудничают в торговле. Так, товарооборот между ними в первом полугодии 2021 года превысил $1,3 млрд, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Россия по итогам первого полугодия занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. В то же время РФ лидирует среди стран, из которых Азербайджан импортирует продукцию, на ее долю в январе - июне пришлось 17,14% всех ввозимых республикой товаров.

Ситуация вокруг Карабаха

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

11 января текущего года лидеры провели встречу в Москве. На ней стороны договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.