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Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

В диппредставительстве отметили, что такой шаг повысит вероятность случайного конфликта
Посольство России в Вашингтоне AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Посольство России в Вашингтоне
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Посольство России в США предостерегло Соединенные Штаты от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Как сообщила пресс-служба посольства в понедельник в Twitter, такой шаг может дестабилизировать текущее состояние дел и повысит вероятность случайного конфликта.

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении.

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