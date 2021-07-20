Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Посольство России в США предостерегло Соединенные Штаты от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Как сообщила пресс-служба посольства в понедельник в Twitter, такой шаг может дестабилизировать текущее состояние дел и повысит вероятность случайного конфликта.

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении.