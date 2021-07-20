Комиссия думы Владивостока отобрала шесть кандидатов на пост мэра

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия конкурса на замещение должности главы администрации Владивостока по итогам первого этапа конкурса отобрала шесть кандидатов из восьми представивших документы, сообщает во вторник пресс-служба думы города.

"В конкурсную комиссию 6 июля 2021 поступило заявление Гнездилова Вячеслава Николаевича об отзыве своей кандидатуры, в связи с чем данный гражданин считается снявшим свою кандидатуру. Также анализ документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, показал, что неполный пакет представлен Исмаиловым Ботуром Бахриллаевичем (не представлена копия трудовой книжки, не представлена копия военного билета). Конкурсной комиссией принято решение отказать Исмаилову Ботуру Бахриллаевичу в приеме документов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, конкурсная комиссия утвердила список из шести человек, допущенных к участию в конкурсе. Среди них действующий и. о. градоначальника Константин Шестаков, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета Максим Белобородов, председатель совета директоров АО "Дальневосточное производственное объединение "Восход" Константин Водзинский, работник у индивидуального предпринимателя Алексей Коновалов, предприниматель Руслан Красовский, главный специалист аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края Екатерина Лысенкова.

Комиссия признала первый этап конкурса состоявшимся. Второй этап в виде собеседования пройдет 28 июля.

18 мая 2021 года после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко бывший градоначальник Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Шестаков.