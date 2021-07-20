Эксперты считают, что Дегтярев за год выстроил эффективную работу с федеральным центром

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев за год работы в регионе сумел наладить конструктивный диалог с федеральным центром и местными жителями, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора ровно год назад, 20 июля 2020 года. До этого депутат от ЛДПР возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Дегтярев пришел на "выжженную поляну", и у него не было условного "медового месяца". Нужно было сразу и активно включаться в работу", - напоминает политолог, директор консалтингового центра "Эксперт групп" Павел Наливайко.

По его словам, за год удалось добиться определенных результатов: начали решаться проблемы обманутых дольщиков, приняты меры для расселения ветхого жилья, появились дотации в сфере здравоохранения и крупные заказы для оборонных предприятий края. "Таких достижений не один десяток. И люди видят, что регион уходит от статуса "обиженного", и у населения формируются позитивные ожидания", - добавил Наливайко.

Собеседник агентства привел данные социологических исследований, согласно которым число тех, кто не принимает Дегтярева на посту главы региона, за год сократилось в 2,5 раза. Сейчас это только пятая часть населения края.

В сентябре Дегтярев намерен участвовать в губернаторских выборах. О своем намерении бороться за пост губернатора он объявил в июне после разговора с Путиным, который пожелал ему успеха в предвыборной кампании.

О достижениях Дегтярева

В качестве одного из ключевых достижений Дегтярева за минувший год эксперты называют "политический мир" в регионе. "В принципе, очевидно, что местным элитам была предложена некая простая, понятная и прозрачная схема, условно говоря, правил игры, правил взаимодействия с региональной властью. Что касается именно межэлитных взаимоотношений, то, во всяком случае, как минимум в течение этого года каких-то серьезных конфликтов на поверхности, на обозрении экспертов, не всплывало, и это, собственно говоря, показывает достаточно высокую эффективность именно в отстройке внутренней политики в регионе", - отметил в беседе с ТАСС политический консультант Андрей Кудисов.

С ним согласен Наливайко: в регионе нет войны элит и прежней конфронтации краевых властей с городскими, что меняет общественное настроение в лучшую сторону. Кроме того, напомнил он, Дегтяреву удалось наладить и диалог с людьми. "Коммуникация с населением выведена на понятный уровень. Есть система отчетов на радио, есть публикации в Instagram, проводятся "прямые линии", - перечислил эксперт.

Кроме того, по инициативе Дегтярева в регионе появился новый консультативный орган - народный совет, куда вошли, в частности, активные жители края, кандидаты от общественных советов при органах власти и местного самоуправления, популярные блогеры и так далее. Наливайко назвал совет перспективной площадкой коммуникации с людьми, генератором программы развития края.

Взаимодействие с жителями выстраивается и за счет поездок в отдаленные части обширного региона. Дегтярев за время работы побывал в каждом районе Хабаровского края, в том числе там, куда до него не добирался ни один губернатор, напомнил член правления российской Ассоциации политконсультантов Алексей Васильев.

Диалог с Москвой

Сейчас, по словам Васильева, перед Дегтяревым стоит много задач - борьба с бедностью и повышение доходов жителей, решение проблем транспортной доступности и благоустройства. Это требует привлечения не только региональных, но и федеральных ресурсов.

Взаимодействие хабаровских властей с Москвой удалось укрепить, отметил Кудисов, и свою роль в этом сыграли как личные качества Дегтярева, так и его опыт работы в Госдуме.

"Определенный лоббистский потенциал у Дегтярева есть, и мы видим, что он его достаточно грамотно и эффективно использует для решения задач социально-экономического развития вверенного ему региона. Мы это видим и на примере договоренностей, которые были достигнуты и в прошлом году, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин приезжал на Дальний Восток, и в том, что сегодня чиновники федерального уровня, скажем так, регион вниманием не обделяют", - считает специалист.

По мнению директора "Эксперт групп", врио губернатора за год удалось перезапустить диалог с федеральным центром. "За это время поменялась модель взаимодействия с федеральной властью была сделана перезагрузка коммуникаций, и это дает определенные результаты", - сказал он.