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Единый день голосования

"Коммунисты России" выдвинули Илью Клейменова кандидатом в губернаторы Тверской области

Он является первым секретарем Тверского областного отделения партии

ТАСС, 20 июля. Депутат собрания депутатов Конаковского района Тверской области Илья Клейменов, поддержанный компартией "Коммунисты России" (КПКР), представил документы на участие в выборах губернатора региона, которые назначены на 19 сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Документы о выдвижении кандидатом на должность губернатора Тверской области в избирательную комиссию региона представил член политического бюро Центрального комитета политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района на непостоянной основе Клейменов Илья Юрьевич", - говорится в сообщении.

По данным сайта собрания депутатов Конаковского района, Клейменов родился в 1980 году, является первым секретарем Тверского областного отделения КПКР.

Ранее документы о выдвижении кандидатами представили действующий глава региона Игорь Руденя, поддержанный "Единой Россией", первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор" и депутат Тверской гордумы на непостоянной основе Дмитрий Игнатьков.

Депутаты заксобрания Тверской области 18 июня приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября. В последний раз выборы губернатора Тверской области проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Андрея Шевелева по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности губернатора Игоря Руденю. Выборы состоялись 18 сентября, на пост губернатора претендовали три человека, за Руденю проголосовали 322 997 человек (72,10% избирателей).

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