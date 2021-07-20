"Коммунисты России" выдвинули Илью Клейменова кандидатом в губернаторы Тверской области

ТАСС, 20 июля. Депутат собрания депутатов Конаковского района Тверской области Илья Клейменов, поддержанный компартией "Коммунисты России" (КПКР), представил документы на участие в выборах губернатора региона, которые назначены на 19 сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Документы о выдвижении кандидатом на должность губернатора Тверской области в избирательную комиссию региона представил член политического бюро Центрального комитета политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района на непостоянной основе Клейменов Илья Юрьевич", - говорится в сообщении.

По данным сайта собрания депутатов Конаковского района, Клейменов родился в 1980 году, является первым секретарем Тверского областного отделения КПКР.

Ранее документы о выдвижении кандидатами представили действующий глава региона Игорь Руденя, поддержанный "Единой Россией", первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор" и депутат Тверской гордумы на непостоянной основе Дмитрий Игнатьков.

Депутаты заксобрания Тверской области 18 июня приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября. В последний раз выборы губернатора Тверской области проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Андрея Шевелева по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности губернатора Игоря Руденю. Выборы состоялись 18 сентября, на пост губернатора претендовали три человека, за Руденю проголосовали 322 997 человек (72,10% избирателей).