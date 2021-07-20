Поклонская заявила, что в Крыму она могла бы занять только пост прокурора республики

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") во вторник в ходе онлайн-брифинга заявила, что могла бы представить себя вновь в должности прокурора Крыма, но не на министерском посту в правительстве республики.

"100% я не буду министром в Республике Крым. Буквально вчера мне это предрекли и назначали на должность министра экологии. Это все неправда, это все сплетни и слухи", - сказала она.

Поклонская добавила, что если гипотетически говорить о продолжении карьеры непосредственно в республике, то она видит для себя только одну должность. "Это моя родная должность - прокурор Крыма", - пояснила она, выразив уверенность в том, что крымчане ее в этом поддержали бы.

Депутат при этом не стала сообщать о том, где она будет работать после истечения срока своих полномочий. "Преждевременно говорить. Это не совсем правильно. Когда будет принято окончательное решение, когда я уже буду понимать, что решение состоялось, я всем об этом расскажу", - заверила она, подчеркнув, что она сама по своему желанию приняла решение не баллотироваться в Госдуму восьмого созыва.

В конце мая Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". О своем новом месте работы она пока не сообщила, лишь заметив, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет "красивый, еще красивее", чем во времена работы прокурором Крыма. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий со своей стороны сообщал, что будущее место работы Поклонской станет логичным продолжением ее деятельности в нижней палате.