Памфилова назвала противников дистанционного голосования людьми с "пещерным сознанием"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что категорически против применения на выборах технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выступают люди "с пещерным сознанием", Центризбирком, проводя такие эксперименты, отвечает на запросы общества.

"Мы откликнулись на запрос именно наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит", - заявила она во вторник на заседании ЦИК, где обсуждается порядок применения ДЭГ на сентябрьских выборах.

По мнению Памфиловой, против применения ДЭГ выступает группа "людей с пещерным сознанием". "Они призывают: ни в коем случае, это нельзя, не надо, это ужас-ужас, давайте вернемся в пещеры, будем сидеть у костра и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим", - полагает глава ЦИК. По ее словам, философия Центризбиркома иная - "отвечая на запрос общества и проводя эксперименты, шаг за шагом расширяя их, то есть отрабатывая целый ряд механизмов, двигаться вперед". "Потому что мы с вами современные люди", - резюмировала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК в целом философски относится к критике оппонентов в свой адрес, "но только до той черты, когда некоторые из них, становясь ярыми противниками, начинают заниматься откровенной пропагандой, направленной на дискредитацию выборов". "Тогда наша философия должна жестко концентрироваться в действиях, направленных на то, чтобы постоянно информировать наших граждан, что происходит на самом деле. Это наше самое сильное оружие - активное информирование граждан о том, в чем заключается наша позиция, приводя аргументы и факты", - подчеркнула председатель комиссии.

Памфилова признала, что у ЦИК "достаточно много оппонентов". "Есть одна группа, там истерика по поводу нашего видеонаблюдения. Это понятно, там у некоторых просто летят зарубежные контракты, наша схема бьет по ним", - привела она пример.

Речь идет о порядке применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, при котором видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек.

ДЭГ на выборах

ЦИК РФ во вторник рассматривает порядок ДЭГ на выборах в сентябре. Оно будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Всего онлайн-голосование будет применяться в рамках более 600 избирательных кампаний.

В шести регионах голосование пройдет на федеральной платформе, для участия избирателю нужно будет зайти на портал vybory.gov.ru. Москва будет использовать свою платформу - голосование будет доступно на портале mos.ru.

Для обеспечения безопасности федеральной системы ДЭГ используются "российские высокопроизводительные средства шифрования и защиты от компьютерных атак". Все операции в системе фиксируются в распределенной базе данных по технологии блокчейн, которая обеспечивает неизменность информации и возможность внешнего аудита и контроля.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.