ЦИК РФ утвердил порядок онлайн-голосования на выборах в сентябре

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре.

Дистанционное электронное голосование в сентябре будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах России: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Всего онлайн-голосование будет применяться в рамках более 600 избирательных кампаний. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что технология ДЭГ является "удобной дополнительной возможностью проголосовать для тех, кто не хочет или не может сделать это традиционным образом на своем участке, этим объясняется и выбор регионов". Он уточнил, что в Москве, Курской, Нижегородской и Ярославской областях ДЭГ уже применялся ранее, для ЦИК важно понять, как избиратель с имеющимся опытом онлайн-голосования отнесется к тому, чтобы повторно воспользоваться данной технологией.

Булаев подчеркнул, что Мурманская область и Севастополь выбраны для изучения востребованности ДЭГ со стороны избирателей, находящихся в дни голосования не дома, поскольку многие уезжают на отдых в это время или сдают свое жилье туристам. Ростовская область является субъектом с большим числом граждан, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке. Речь идет о россиянах, живущих на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению ЦИК, опыт их голосования может стать сигналом относительно будущего применения ДЭГ для граждан РФ, не имеющих возможности проголосовать на участках за рубежом.

В шести регионах голосование пройдет на федеральной платформе, для участия избирателю нужно будет зайти на портал vybory.gov.ru. Москва будет использовать свою платформу - голосование будет доступно на портале mos.ru. Заявления для участия в ДЭГ избиратели смогут подать со 2 августа по 13 сентября включительно. Проголосовать онлайн можно будет с 8:00 до 20:00 (мск) в течение трех дней: с 17 по 19 сентября.

Отмечается, что для обеспечения безопасности федеральной системы ДЭГ используются "российские высокопроизводительные средства шифрования и защиты от компьютерных атак". Все операции в системе фиксируются в распределенной базе данных по технологии блокчейн, которая обеспечивает неизменность информации и возможность внешнего аудита и контроля.

О выборах

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.