Песков: Путин положительно оценивает работу Дегтярева во главе Хабаровского края

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края за год работы на этом посту, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Дегтярев недавно докладывал президенту о том, как обстоят дела в регионе.

"Президент положительно оценивает работу [Дегтярева]", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона". "Работы там много и, конечно, (временно) исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона", - уверен Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что "край огромный, поэтому работы там много".

"Пока в ближайшее время каких-либо поездок [президента] в Хабаровск не запланировано", - сказал Песков, заметив, что "президент прекрасно понимает и знает, кого он назначил [врио губернатора], для этого не нужно туда лететь".