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Песков: дату консультаций России и США по стратегической стабильности объявят позже

Газета The Hill ранее сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся в 28 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Точная дата проведения российско-американских консультаций по стратегической стабильности будет объявлена своевременно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне согласовываются по линии, естественно, министерства иностранных дел и Госдепартамента США. О точной дате своевременно сообщим", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить появившуюся ранее информацию о том, что консультации запланированы на 28 июля.

В понедельник американская газета The Hill сообщила, что консультации России и США по вопросам стратегической стабильности, как ожидается, состоятся в 28 июля. В Госдепартаменте на просьбу ТАСС подтвердить, что переговоры назначены на эту дату, пока не ответили.

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