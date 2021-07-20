ЦИК исключил депутата Мосгордумы Шувалову из списка РПСС на выборы в Госдуму

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник принял постановления об исключении кандидата от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), депутата Мосгордумы Елены Шуваловой и кандидата от партии "Родина" Анны Силивончик из заверенных федеральных списков партий для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

ЦИК исключил Шувалову из партийного списка РПСС на основании ее личного письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах. В свою очередь Силивончик исключена из списка "Родины" на основании протокола заседания бюро президиума политического совета партии.

Кроме того, партии "Гражданская платформа", "Справедливая Россия - За правду", "Родина" и РПСС уже после заверения списков провели перестановки в одномандатных округах. В соответствии с законом партии имеют право с согласия кандидата поменять его одномандатный округ или выдвинуть кандидата, включенного в федеральный список, по вакантному одномандатному округу.

"Родина" выдвинула кандидата Федора Второго по Нефтекамскому округу вместе Благовещенского. РПСС выдвинула четырех кандидатов из федерального списка по вакантным одномандатным округам, в том числе Викторию Миронову (Бабушкинский округ Москвы) и Дмитрия Потапенко (Кунцевский округ Москвы).

Справороссы решили выдвинуть кандидата из федерального списка партии Антона Юрченко по Пензенскому одномандатному округу. "Гражданская платформа" выдвинула пять кандидатов из федерального списка по вакантным одномандатным округам.

Ранее Шувалова на своем сайте сообщила, что отказалась баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости. Такое решение она объяснила тем, что РПСС не выставила в качестве кандидата Миронову. Шувалова заявила, что РПСС выставила слабых кандидатов в ряде одномандатных округов по Москве. Позже РПСС подала документы в ЦИК на выдвижение Мироновой и Потапенко по одномандатным округам в Москве.