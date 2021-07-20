Песков переадресовал в ФСБ вопрос о списке сведений, запрещенных к передаче другим странам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о списке военных сведений, запрещенных к передаче другим странам, и переадресовал вопрос в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

"Я не берусь сейчас что-то комментировать, я, во-первых, не располагаю информацией, сам не знакомился с этим списком. Конечно, обращаться за комментарием нужно в Федеральную службу безопасности, то есть к авторам этого документа", - сказал Песков журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос, может ли он в будущем ознакомиться с документами, чтобы прокомментировать их, представитель Кремля еще раз переадресовал вопрос в ФСБ.

Ранее в проекте приказа директора ФСБ был представлен список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам. Сведения делятся на военные, не содержащее гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Полный список включает 61 пункт. Среди них - сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а так же о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.