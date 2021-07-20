Козак заявил, что Россия поддержит любые мирные договоренности по Донбассу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и поддержит любые договоренности сторон, достигнутые на основе диалога. Такое мнение высказал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, опубликованном во вторник на сайте российского посольства во Франции.

"Позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР [Донецкой народной республики и Луганской народной республики] остается неизменной. Украина и Донбасс должны мирно урегулировать свой конфликт. Российская Федерация будет терпеливо и настойчиво способствовать этому и поддержит любые мирные договоренности сторон, даже если это будет согласованная инициатива выйти за пределы Минских соглашений", - заявил Козак.

"Это их эксклюзивное право, - подчеркнул он. - Какие бы то ни было иные решения - это дестабилизация приграничного с Россией региона со всеми вытекающими негативными для нашей страны последствиями".

Козак пояснил, что "гипотетически" альтернатива минским соглашениям возможна. "Вариантов множество - от заключения новых соглашений до отказа от каких-либо договоренностей. Но до тех пор, пока никто из субъектов, обладающих полномочиями и возможностями предложить и реализовать такие варианты, не выступил с подобной инициативой, альтернативы минским соглашениям нет", - подчеркнул он.

При этом носителями исключительного мандата на внесение таких предложений являются Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. "Никакие другие государства или международные организации, даже имеющие прямое или косвенное отношение к заключению Минских соглашений, такими возможностями не обладают. Они могут только лишь давать оценочные суждения и рекомендации", - отметил замглавы Администрации президента РФ.

Однако Киев, подчеркнул он, до сих пор официально и открыто не вносил никаких предложений по модернизации "Минска". "Никто, включая двух украинских президентов, находившихся на этом посту с 2014 года, подписи Украины ни под указанными соглашениями, ни под заявлениями глав государств и правительств нормандского формата в поддержку соглашений не отзывал. Никто не инициировал пересмотр резолюции Совета Безопасности ООН, которой одобрен минский Комплекс мер. Публичные заявления для СМИ официальных лиц, включая президента Украины, о якобы неприемлемости Минских соглашений для Украины не являются нормативными актами", - пояснил Козак. А в рамках официальных переговоров в нормандском формате и Контактной группе эти заявления интерпретируются украинскими представителями как частное мнение соответствующих лиц "и не более того". В этих условиях комплекс Минских соглашений во всей его полноте является единственной политико-правовой основой мирного урегулирования конфликта, констатировал Козак.

Диалог с Донбассом

Козак в очередной раз подчеркнул позицию Москвы, заключающуюся в том, что конфликт можно урегулировать только на основе диалога сторон.

"В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс без каких-либо посредников и без оговорок", - сказал он. По его словам, "исключить Донбасс из переговорного процесса - значит пересмотреть смысл и содержание минских соглашений".

Без радикального пересмотра минских соглашений, без решения Совета Безопасности ООН невозможно лишить Донецк и Луганск собственного переговорного мандата, считает замглавы администрации президента.

Позиция ЕС по Донбассу

Евросоюз занимает противоречивую позицию по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений, и это не способствует восстановлению мира в регионе, заявил Козак.

Отвечая на вопрос корреспондента о роли ЕС в процессе урегулирования, Козак сказал, что "был бы рад дать высокую оценку этим усилиям, но это не тот случай". "Ключевая причина такой невысокой оценки - противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения минских соглашений", - продолжил он.

Позиция Европы, по словам Козака, вмещает две абсолютно несовместимые линии. "С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой - непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование", - пояснил он.

Замглавы администрации президента РФ подчеркнул деструктивную роль такой позиции для процесса урегулирования. "Это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на юго-востоке Украины, а наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта", - сказал Козак.

В частности, он обратил внимание на то, что Германия и Франция, участвующие в переговорах в нормандском формате, не поддержали президента Украины Владимира Зеленского весной 2020 года, когда тот попытался реализовать договоренности парижского саммита "четверки", но натолкнулся на отпор радикалов. "Не могу не отметить, что Германия и Франция тогда оставили Зеленского без какой-либо политической поддержки и отказались участвовать в реализации достигнутых договоренностей", - отметил замглавы администрации президента РФ.

Переломный момент

Козак считает, что именно весна 2020 года стала переломным моментом в политической позиции Зеленского по Донбассу. Замглавы администрации президента РФ рассказал, что накануне второго тура президентских выборов на Украине и в первые месяцы после вступления Зеленского в должность от его команды поступали инициативы и предложения об урегулировании конфликта, а также о восстановлении добрососедских отношений с Россией. Однако к концу 2019 - началу 2020 года "эта позиция эволюционировала до прямо противоположной". "Представляется, - сказал Козак, - что переломным стал март 2020 года, когда официальный Киев не смог противостоять обструкции радикальных сил относительно достигнутых договоренностей, которые создавали условия для реализации Минских соглашений и итоговых рекомендаций Парижского саммита "нормандского формата" от 9 декабря 2019 года".