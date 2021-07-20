Козак: вопрос Крыма не должен мешать добрососедским отношениям России с Украиной и Западом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вхождение Крыма в состав РФ - свершившийся факт, который не должен мешать выстраиванию добрососедских отношений России с приграничными странами. Такое мнение выразил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому ежеквартальному внешнеполитическому журналу Politique Internationale, опубликованному во вторник на сайте российского посольства во Франции.

"На мой взгляд, обсуждение крымского вопроса сегодня неуместно, - сказал он. - Вхождение Крыма в состав России - состоявшееся событие, совершившийся исторический факт. Как отметил 15 лет назад один из руководителей Европейской комиссии во время дискуссии относительно будущего Косова, сегодня этот вопрос необходимо рассматривать с позиций "историзма". Несмотря на то, что крымской истории всего семь лет, сегодня никто не может даже представить, как повернуть эту историю вспять, и сейчас решение о вхождении в состав России поддерживают более 90% жителей Крыма".

Козак предложил не увязывать вопрос Крыма с проблемой урегулирования конфликта в Донбассе, поскольку "взаимоувязка крымского и донбасского кейсов содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы".

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в налаживании сотрудничества со всеми соседними государствами. "Что касается урегулирования наших отношений с Украиной и странами Запада - мы заинтересованы в таком урегулировании, прежде всего в выстраивании добрососедских отношений со всеми приграничными странами, - сказал он. - Многие проблемы лечит время. Чем скорее мы перевернем эту страницу в наших отношениях, тем быстрее наши взоры обратятся к совместному сосуществованию в будущем. Извините за банальность, мы обречены быть рядом и вместе, несмотря на наши различия".

Общие интересы

По словам Козака, жители России и Украины заинтересованы в том, чтобы жить в мире и согласии, и задача властей двух стран в том, чтобы устранять искусственные преграды между народами.

Козак отметил, что у народов двух стран "общие многовековая история, культура, происходящие из общей религии нравственные ценности, десятки, а может быть и сотни миллионов кровных связей". "Это все то, ради чего на государственном уровне могут и должны быть найдены компромиссы с тем, чтобы были устранены искусственные барьеры, разделяющие людей", - уверен Козак. Со временем и "крымский вопрос" перестанет вызывать страсти, считает он.

"В конце концов, жить в мире на одном пространстве без границ - это естественное стремление почти 200 млн людей [населяющих Украину и РФ], которые в силу зигзагов истории оказались буквально в разделенной семье. Мудрость и ответственность государственной власти, которая создана этими людьми, состоит в том, чтобы искать, находить и расширять зоны согласия, устранять причины государственных, подчеркиваю, государственных разногласий с тем, чтобы удовлетворить это естественное стремление людей. Но поверьте мне, что даже сегодня точек позитивного соприкосновения и общих интересов гораздо больше, чем причин разлада", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.