Козак заявил, что Россия считает вопрос вступления в НАТО суверенным правом Украины

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вопрос вступления в любые международные альянсы является исключительным правом Украины, Москва может только разъяснять Киеву последствия этого для двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, опубликованном во вторник на сайте российского посольства во Франции.

"В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России, - сказал Козак, отвечая на вопрос о том, что может сделать Москва, чтобы предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. - Все, что мы можем сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция".

При этом, оценивая перспективы получения Украиной членства в альянсе, Козак высказал сомнения, что это может произойти достаточно скоро. "Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - сказал он.

Вклад США в восстановление мира на Украине

Россия не имеет возражений против подключения к действующим переговорным форматам по урегулированию конфликта в Донбассе новых участников, включая США, если речь идет о мирных инициативах, заявил Козак.

"У нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях, о мирном политическом урегулировании конфликта", - сказал он. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, Москва будет против, подчеркнул Козак.

При этом он выразил уверенность, что новая администрация США, используя свое влияние на Украине, может внести существенный вклад в восстановление там мира и внутриполитической стабильности. "Мы будем приветствовать и поддерживать усилия в этом направлении", - отметил Козак.