Зюганов заявил, что Грудинина не убирают из общефедеральной части списка КПРФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "очередными инсинуациями" информацию о том, что кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина якобы обвинили в сокрытии офшора в отчете об имуществе.

"По поводу очередных инсинуаций вокруг П. Н. Грудинина, который входит в общефедеральную часть списка КПРФ. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, помешать нам не удастся никому", - написал Зюганов в своем Telegram-канале во вторник.

Грудинин замыкает общефедеральную тройку партийного списка КПРФ.