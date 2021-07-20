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Единый день голосования

Зюганов заявил, что Грудинина не убирают из общефедеральной части списка КПРФ

Он замыкает общефедеральную тройку партийного списка

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "очередными инсинуациями" информацию о том, что кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина якобы обвинили в сокрытии офшора в отчете об имуществе.

"По поводу очередных инсинуаций вокруг П. Н. Грудинина, который входит в общефедеральную часть списка КПРФ. Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, помешать нам не удастся никому", - написал Зюганов в своем Telegram-канале во вторник.

Грудинин замыкает общефедеральную тройку партийного списка КПРФ.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕдиный день голосованияГрудинин, Павел Николаевич
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