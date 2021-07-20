Российский дипломат посетил МИД Кипра в связи с решением турко-кипрских властей по Вароше

НИКОСИЯ, 20 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Временный поверенный в делах РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов посетил во вторник МИД островного государства в связи с объявленным в этот день решением турко-кипрских властей об открытии доступа в новую часть Вароши (курортной части города Фамагуста, расположенной в буферной зоне острова) и приглашении греко-кипрских собственников к управлению расположенной там недвижимостью. Об этом российский дипломат сообщил корреспонденту ТАСС.

"Беседа касалась заявления об открытии 3,5% территории прежде закрытого района Вароши, о чем сегодня объявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар. У официальной Никосии это вызвало серьезную обеспокоенность, и греко-кипрское руководство просило страны, которые являются постоянными членами СБ ООН, соответствующим образом отреагировать на эту ситуацию", - сообщил Панюхов.

Внешнеполитическое ведомство острова также решило собрать в связи с этим же вопросом и послов государств - членов ЕС, поскольку решение турко-кипрских властей было принято в нарушение нормативно-правовой базы не только Республики Кипр, но и всего Европейского союза.

Андрей Панюхов отметил, что МИД РФ еще в октябре прошлого года четко изложил позицию российской стороны относительно решений по открытию тех или иных частей Вароши. Дипломат подчеркнул, что такие решения вызывают в Москве серьезную озабоченность, и что власти РФ считают их недопустимыми. Он добавил, что односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН 414 (1977), 482 (1980), 550 (1984), 789 (1992) и 2483 (2019), создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике и усиливают напряженность на острове.

Решения турко-кипрских властей

Курорт Вароша был закрыт в 1974 году после вторжения турецкой армии на Кипр, где тогда произошел военный переворот. Город Фамагуста оказался занят турецкими войсками, а представителям греческой общины было велено в течение суток покинуть город. Принятая позже резолюция СБ ООН запретила заселение опустевших в Вароше домов и квартир кем-либо, кроме его исконных жителей, однако 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.

Сегодня Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии о демилитаризации новой территории Вароши и выделении ее в пользование собственников, в том числе греков-киприотов. Лидер турок-киприотов сказал, что "военная зона, составляющая 3,5% процента закрытой части Вароши, будет упразднена". Он добавил, что те собственники, которые обратятся в созданную в ТРСК комиссию по недвижимости, будут обладать правом вернуться к управлению своей собственностью.