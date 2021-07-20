Переговоры Путина и Алиева завершились

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российско-азербайджанские переговоры в Кремле завершились. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились", - сказал он.

Российский лидер Владимир Путин вечером во вторник принял в Кремле своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Встреча длилась около двух часов. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Путин также поздравил своего визави с праздником Курбан-байрам.