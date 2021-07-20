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Переговоры Путина и Алиева завершились

Встреча длилась около двух часов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российско-азербайджанские переговоры в Кремле завершились. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились", - сказал он.

Российский лидер Владимир Путин вечером во вторник принял в Кремле своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Встреча длилась около двух часов. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбы с коронавирусом, совместное производство вакцин, а также урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Путин также поздравил своего визави с праздником Курбан-байрам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПесков, Дмитрий Сергеевич
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