Главы МИД России и Кипра обсудили ситуацию вокруг закрытого района Вароша

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис в телефонном разговоре во вторник обсудили осложнение ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"20 июля по инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Кипр Н. Христодулидисом. Глава кипрского внешнеполитического ведомства выразил озабоченность в связи с резким осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша г. Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования", - говорится в сообщении.

С российской стороны была подчеркнута приверженность строгому выполнению резолюций Совбеза ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путем прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин. Кроме того, в ходе переговоров была отмечена необходимость воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к дестабилизации обстановки и создать дополнительные препятствия на пути поиска решения кипрской проблемы.

Закрытый района Вароша

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 550 от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН № 789 от 1992 года. Несмотря на существование этих двух резолюций, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.

20 июля 2021 года лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша в кипрском городе Фамагуста будет демилитаризована (3,5% закрытой части) и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Он добавил, что те собственники, которые обратятся в созданную в ТРСК комиссию по недвижимости, будут иметь право вернуться к управлению своей собственностью в Вароше.

Присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.