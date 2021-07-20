Справороссы оставили Бориса Надеждина в предвыборном списке кандидатов в депутаты Госдумы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" не поддержал исключение Бориса Надеждина из списка одномандатников на выборах в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС во вторник член президиума Александр Казаков.

Вопрос об исключении Надеждина подняли сопредседатель справороссов Захар (Евгений) Прилепин и его ближайшие сторонники, в число которых входит Казаков. Ранее Прилепин выражал недоумение в связи с утверждением кандидатуры Надеждина одномандатником от Московской области на съезде партии 26 июня.

"Мы поставили на президиуме вопрос о присутствии Бориса Надеждина в наших списках, выразили несогласие с этой ситуацией, попытались товарищей переубедить и принять решение об исключении его из списков. В результате долгого обсуждения нашу позицию не поддержали", - сказал Казаков.

Собеседник ТАСС не стал комментировать, как именно распределились голоса, но отметил, что "большинство присутствующих членов президиума воздержались от принятия решения". "То есть получается так, что центральный руководящий орган партии отказался принимать решение, и все осталось как было", - констатировал Казаков.

Подробности заседания

Как уточнил источник ТАСС, присутствовавший на заседании, председатель партии Сергей Миронов проголосовал за оставление Надеждина в предвыборном списке, а глава комитета Госдумы по делам ЖКХ Галина Хованская - против. По словам собеседника агентства, вопрос о присутствии Надеждина в списке еще может быть поднят на президиуме Центрального совета партии.

В пресс-службе Миронова ТАСС подтвердили, что лидер справороссов одобрил кандидатуру Надеждина.

Съезд справороссов 26 июня утвердил список кандидатов в Госдуму. Среди одномандатников от Московской области оказался Борис Надеждин, ранее представлявший в нижней палате парламента Союз правых сил. Как уточняли в пресс-службе Прилепина, данный кандидат был включен в список по инициативе регионального отделения партии и не был согласован с сопредседателем справороссов.