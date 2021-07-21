Антонов назвал политику США по "Северному потоку - 2" проявлением нечестной конкуренции

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Политика американской администрации в отношении газопровода "Северный поток - 2" представляет собой пример нечестной конкуренции. Об этом заявил во вторник в интервью RT America посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мне кажется, при всем уважении к нашим американским друзьям, этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках, мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этого", - сказал он. Глава российского диппредставительства также выразил надежду, что "наши американские друзья поймут, что это ["Северный поток - 2"] только экономический вопрос и ничего больше".

Как отметил посол, некоторые американские политики пытаются использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на РФ.

Комментируя вопрос о возможных уступках Киеву при заключении сделки между США и Германией по газопроводу "Северный поток - 2", посол РФ отметил, что не видит оснований для наличия у Вашингтона "политических интересов" на Украине. "Мне кажется, что некоторые политики хотели бы использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на Россию с целью изменения российской внешней и экономической политики", - отметил Антонов.

Отношения РФ и США

Россия и Соединенные Штаты нуждаются в хороших отношениях друг с другом, это отвечает интересам народов обеих стран, заявил Антонов. "Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и также народа России", - сказал он.

"Мы обречены на сотрудничество", - добавил российских дипломат. "Мы главные ядерные державы, мы постоянные члены Совбеза ООН, мы несем особую ответственность за поддержание мира. Поэтому у нас нет времени на ссоры, нам многое надо сделать, нам нужно решить множество проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - добавил он.

По словам Антонова, в качестве примера таких сфер для сотрудничества можно назвать борьбу с международным терроризмом и изменением климата.

"Если кто-то хочет создать островок безопасности где-то или в Соединенных Штатах, или в Европе, или на другом континенте, это было бы ошибкой. Мы можем победить вместе, когда мы вместе, мы можем решить любой вопрос, любую проблему, с которой мы сегодня сталкиваемся", - заключил он.

Вместе с тем, как отметил Антонов, его иногда шокирует количество появляющейся в американских СМИ лживой информации о российской внешней политике. "Каждое утро, когда я просыпаюсь, я открываю американские газеты, включаю свой телевизор <...>, иногда меня шокирует такое количество фейковых новостей, лживой информации о российской внешней политике", - сказал дипломат.

"Сегодня мы наблюдаем нехватку уверенности и доверия между США и РФ. Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом или соперником для США. Довольно сложно сказать, когда это произошло. Мне кажется, что, может, 10 лет назад, но уж точно не тогда, когда начался украинский кризис", - добавил российский посол.

Спорная тема

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля. По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало во вторник, что США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. На прошлой неделе "Северный поток - 2" обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.