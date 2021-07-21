На 704 избирательных участках в Приморье к выборам установят системы видеонаблюдения

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Системы видеонаблюдения установят на более чем 700 избирательных участках, где в сентябре будет проходить голосование на выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Приморья. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Избирательные участки оборудуют системами видеонаблюдения к сентябрьским выборам в Приморье. Камеры установят на 704 объектах. Такой подход призван сделать процесс голосования максимально открытым и прозрачным. <...> Видеонаблюдение будет вестись без перерывов, круглосуточно, в течение всех трех дней голосования - с 17 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

Объектами наблюдения станут места, в которых идет непосредственно работа со списками, выдаются бюллетени, находятся стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Запись с камер планируется хранить в течение одного года, уточнила пресс-служба.