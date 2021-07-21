Памфилова заявила, что на выборы в сентябре выдвинуто более 45 тыс. кандидатов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на предстоящие выборы всех уровней в единый день голосования в сентябре уже выдвинуто более 45 тыс. кандидатов.

"Запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах РФ. Всего выдвинуто уже на сейчас 45 696 кандидатов по избирательным кампаниям всех уровней, в том числе 39 907 кандидатов от 25 избирательных объединений и 5 696 кандидатов в порядке самовыдвижения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что на выборы в Госдуму были заверены списки 15 партий. "Выдвинуто 5 806 кандидатов, из них по федеральному округу - 4 183 кандидата, по одномандатным округам - 1 623, в том числе самовыдвиженцы - 174", - отметила глава ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.