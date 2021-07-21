В МИД РФ считают, что отношения России и США подошли к опасной конфронтационной черте

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российско-американские отношения приблизились к опасной конфронтационной черте, давление Вашингтона будет встречать твердое противодействие со стороны Москвы. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии дипведомства под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"В ходе обсуждения отмечалось, что по вине Вашингтона, спровоцировавшего за последние годы беспрецедентное обострение между нашими государствами, двусторонние отношения подошли к опасной конфронтационной черте. Россия подвергается системному давлению, к которому США подтягивают союзников, привнося в противостояние с Москвой сильный идеологический компонент. Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твердое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации", - отметили в министерстве.

В то же время на заседании было подчеркнуто, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшаяся 16 июня в Женеве, открывает возможности для восстановления конструктивного диалога в отдельных сферах совпадающих интересов, среди которых "стратегическая стабильность, кибербезопасность, климатическая повестка дня, Арктика, содействие урегулированию региональных конфликтов". "Разумеется, успешным такое взаимодействие может быть лишь при условии соблюдения принципов взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнули в МИД.

Коллегия также определила приоритетные направления деятельности по дальнейшему выстраиванию отношений с США, добавили в дипведомстве.