ЦИК РФ рассмотрит заявление жены Грудинина о сокрытии им офшора в отчете об имуществе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Центризбирком России рассмотрит обращение бывшей супруги кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина об обвинении его в сокрытии офшора в отчете об имуществе, а затем примет решение о его регистрации кандидатом от партии. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"У ЦИК есть заявление бывшей супруги, есть пояснение самого Грудинина. Планируется рассмотрение этого вопроса на рабочей группе, затем ЦИК примет решение", - сказал Булаев.

В свою очередь источник в Центризбиркоме уточнил ТАСС, что рассмотрение этого вопроса планируется 22 июля. По словам собеседника агентства, ЦИК планирует пригласить на заседание рабочей группы саму заявительницу и Грудинина.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во вторник назвал "очередными инсинуациями" информацию об обвинениях в адрес Грудинина. По его словам, предприниматель "идет на выборы, никто его из списка убирать не будет".

Грудинин замыкает общефедеральную тройку партийного списка кандидатов от КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. ЦИК заверил федеральный список партии в количестве 345 человек на заседании 11 июля.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.