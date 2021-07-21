Грызлов: Киев активизирует вооруженные акции, в том числе против гражданского населения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Киев активизирует вооруженные акции, в том числе против гражданского населения. Об этом в среду заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося очередного заседания группы.

"Власти Киева активизируют вооруженные акции, в том числе против гражданского населения. Совсем недавно, 16 июля, украинские военные совершили теракт на газопроводе в Будённовском районе Донецка", - сказал Грызлов.

Российский полпред подчеркнул, что Киев не выполняет заключенные два года назад договоренности о бессрочном соблюдении режима прекращения огня и заключенные в прошлом году договоренности о Мерах по усилению перемирия и задействованию механизма по верификации и реагированию на нарушения перемирия.

"Согласно отчетам [Специальной мониторинговой миссии] СММ ОБСЕ, вышедшим в период с 5 по 18 июля, украинскими войсками на Донбассе были повреждены десятки гражданских объектов, в том числе жилые дома и здание действующей школы. Кроме того, миссией зафиксирован случай использования украинскими военными жилого дома, что является нарушением Мер по усилению перемирия и ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - подчеркнул Грызлов.

Российский полпред также напомнил, что Донбасс по-прежнему находится в экономической и транспортной блокаде. "Украинская власть упорно отказывается выполнять обязательства по восстановлению социально-экономических связей с Донбассом. Донецк и Луганск по-прежнему находятся в экономической и транспортной блокаде", - отметил Грылов.

"Продолжается имитация Украиной выполнения обязательств по открытию контрольных пунктов въезда и выезда в Луганске", - сказал российский полпред. Под этим прикрытием Киевом предпринимается попытка решить военные вопросы, а именно - передвинуть линию соприкосновения, добавил он. "Убежден, что безусловное выполнение минских договоренностей, включая прекращение огня и политический диалог Киева и Донбасса, остается единственно возможным путем к разрешению конфликта на Украине", - подчеркнул Грызлов.

Мандат на переговоры

Грызлов заявил, что минские соглашения четко определяют, что сторонами конфликта являются Украина и Донбасс, и Киев не имеет права лишить представителей региона переговорного мандата.

"Дискуссия о сторонах конфликта закончилась более шести лет назад подписанием минских соглашений, в которых черном по белому написано, что исключительно Украина и Донбасс являются сторонами конфликта и субъектами его урегулирования. Совет Безопасности ООН в своей резолюции подтвердил мандат Донецка и Луганска на урегулирование конфликта. Поэтому без участия Совета Безопасности ООН, исключительно в Контактной группе или в нормандском формате лишить представителей Донбасса своего мандата невозможно", - подчеркнул полпред РФ.

Грызлов также сообщил, что российская делегация предложила провести следующие минские переговоры в очном режиме. "С российской стороны прозвучало предложение провести минские переговоры в очном формате. Данное предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора Контактной группы от ОБСЕ. Возражений со стороны Киева озвучено не было", - сказал он.

Следующее заседание Контактной группы запланировано на 26 августа. Последнее заседание контактной группы в очном формате состоялось более года назад, после чего в связи с пандемией коронавируса переговоры проводились в онлайн-режиме.

Новые языковые нормы

По словам Грызлова, новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений.

"16 июля на Украине вступили в действие новые языковые нормы, которые являются еще одним шагом в сторону от минских соглашений, предусматривающих право Донбасса на языковое самоопределение", - сказал Грызлов.

Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года, а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Украины Петр Порошенко. Зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинской власти пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. В этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля на Украине вступят в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.