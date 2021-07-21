Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинские власти незаметно взрастили на неонацизме и экспериментах с историей целое поколение. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на соревнования по уличному баскетболу, проходившие на центральной площади Новомиргорода Кировоградской области Украины по случаю Дня города, в которых приняла участие команда по игре в стритбол под названием "Гитлеровцы".

"Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма - это "пропаганда агрессора". Именно борьбой с "информационной атакой" России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи, - отметила она. - А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей".

Захарова напомнила, что Киев давно ведет системную работу по разрушению "памятников борцам с фашизмом" и возведению монументов коллаборационистам. "Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано", - добавила дипломат.