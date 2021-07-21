Путин в разговоре с Меркель обратил внимание на украинский закон "о коренных народах"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обратил особое внимание на принятый на Украине дискриминационный закон о коренных народах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора, состоявшегося по инициативе германской стороны.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - отметили в Кремле.

На внеочередном заседании 1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал закон. Согласно определению, содержащемуся в документе, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут. Их в стране считают национальным меньшинством.

Путин ранее заявлял, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права, а последствия его принятия, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что анализирует принятый Верховной радой закон и намерено внимательно следить за тем, как его положения реализуются на практике.