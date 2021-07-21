Путин и Меркель подчеркнули необходимость выполнения Киевом "Минска-2"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Украины должны неукоснительно выполнять минские соглашения. Такую позицию президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнули в состоявшемся в среду по инициативе германской стороны телефонном разговоре.

"Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского Комплекса мер 2015 года", - говорится в сообщении Кремля, распространенном по итогам разговора. Там отмечается, что лидеры также условились о продолжении личных контактов.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.

Меркель 12 июля провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где в том числе обсуждалось соблюдение "Минска-2". В ходе совместного брифинга с Зеленским Меркель констатировала, что в том, что касается реализации минского формата, стороны "не достигли достаточно прогресса". Канцлер отметила, что Германия будет и дальше прилагать усилия для продолжения реализации Минских соглашений и достижения прогресса, отметив, однако, что "это будет сложно".