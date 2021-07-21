Слуцкий: Россия не потерпит диктата насчет условий договора с Украиной по транзиту газа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Соглашение США и Германии по "Северному потоку - 2" подтверждает, что на проект больше не будет оказываться противоправного давления, однако Россия в вопросе продления договора о транзите газа через Украину не потерпит диктата извне. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США не будут оказывать противоправного давления на строительство и запуск "Северного потока - 2". Это главное в сегодняшней американо-германской сделке", - сказал Слуцкий ТАСС. По его мнению, "это тот компромисс, ради которого Берлин пошел на ряд уступок в политических формулировках соглашения, но выиграл по-крупному".

При этом, продолжил Слуцкий, высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в рамках соглашения Берлин и Вашингтон будут добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет "использовать свой энергетический сектор против Украины", то и новых санкций, "имеют явный политизированный крен".

"Любопытно, что Москва не отказывалась и не отказывается от украинского газового транзита в связи с предстоящим запуском "Северного потока - 2". Об этом говорилось на самом высоком уровне. Но как и насколько его продлевать - вопрос российско-украинских договоренностей при общем согласии сторон и приемлемых для них условий", - указал Слуцкий.

"Мы - суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить", - резюмировал он.

Соглашение США и Германии

Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по газопроводу "Северный поток - 2". Как ожидается, детали будут объявлены в ближайшие часы.

Кроме того, отметила Нуланд, Берлин в рамках соглашения с Вашингтоном по "Северному потоку - 2" согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет, уточнила замглавы американской дипломатии.