Прилепин заявил, что заранее не обсуждал с АП идеи объединения с КПРФ и справороссами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Идеи объединения партий "За правду" и "Справедливая Россия", а также интеграции справороссов с КПРФ заранее не обсуждались с администрацией президента (АП) РФ. Об этом в среду заявил ТАСС сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар (Евгений) Прилепин.

"Вся эта история объединения с КПРФ родилась в моей и еще в двух головах, она вынашивалась у меня с 1990-х годов, что должна быть левая коалиция. Никакого отношения к ней АП не имеет, там никто про это не думал никогда в жизни", - заверил Прилепин.

При этом политик признал, что в АП интересовались целями его визита на предвыборный съезд КПРФ, где ему не дали выступить. "Перезвонили моим соратникам оттуда и сказали: "А что происходит? Зачем Захар туда пошел? Хочет объединяться? Интересно. А зачем?". Ну то есть мы как-то это проговорили, объяснили нашу мотивацию, те никак не отреагировали, но приняли к сведению", - рассказал он.

Контакты с президентской администрацией Прилепин считает нормальными, поскольку в Кремле заинтересованы во внутриполитической стабильности. "Если мне однажды предложат поговорить, я пойду поговорю. Два года назад у меня был один-единственный разговор, когда мы создавали партию "За правду". Я объявил об этом, и мне позвонили, сказали: "Расскажи, что у тебя там нового". И я рассказал", - отметил сопредседатель партии.

На этом, продолжил Прилепин, его общение с АП закончилось. "Мне даже не звонили ни разу. Меня не зовут туда, и я с удовольствием туда не хожу никогда", - заключил он.

В понедельник политик направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы, а затем начать процесс объединения двух политических сил.

Создание "Справедливой России - За правду"

Ранее сенатор, один из лидеров списка кандидатов от партии справороссов на выборах в Госдуму Александр Бабаков в беседе с журналистами заверял, что объединение партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" не было инициировано АП, при этом справороссы проводили консультации с Кремлем.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии.