Лавров и Педерсен обсудят в Москве итоги 16-й встречи в астанинском формате по Сирии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в четверг проведут переговоры в Москве, на которых обсудят итоги 16-й международной встречи в астанинском формате по Сирии.

Педерсен уже в седьмой раз посетит российскую столицу в этой должности и второй раз в этом году. Его последний визит состоялся в феврале после сирийской конференции в Сочи.

Переговоры пройдут через две недели после встречи по Сирии в Нур-Султане 7-8 июля, на которой ее участники обсудили перспективы возобновления работы Конституционного комитета в Женеве, оказание гуманитарного содействия арабской республике, борьбу с терроризмом и политическую обстановку в Сирии после президентских выборов.

Подготовка к Женеве

Ожидается, что основной темой переговоров Лаврова и Педерсена станет подготовка к шестой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии в Женеве. Предыдущая сессия состоялась в январе этого года. По ее итогам представитель ООН заявил, что сторонам переговоров не удалось достичь поставленных целей.

Несмотря на то, что на переговорах в Нур-Султане не было озвучено конкретной даты проведения шестого заседания, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что оно может пройти уже летом. Педерсен в свою очередь пообещал проработать даты заседания и выразил надежду, что деятельность комитета возобновится в скором времени, а встречи примут регулярный характер.

По итогам встречи в Нур-Султане страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) в совместном заявлении высказались за скорейшее проведение шестого заседания комитета. По словам Лаврентьева, между переговорщиками в рамках комитета по-прежнему есть разногласия, но для организации заседания есть все предпосылки, созданы все условия.

Как ранее отмечал Лавров, перед Педерсеном стоит задача стимулировать сирийские стороны к диалогу. По словам министра, спецпосланник генсека ООН должен не навязывать сирийским сторонам свое видение, а помогать им достигать согласия.

Расширение помощи

Важной темой для обсуждения по-прежнему остается гуманитарная ситуация в Сирии. 9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о трансграничной помощи республике, которая впервые была подготовлена в результате совместной работы Москвы и Вашингтона. В МИД РФ в связи с этим констатировали, что единогласное принятие резолюции показывает международный консенсус по этому вопросу.

Лаврентьев на встрече в Нур-Султане призвал международное сообщество сместить акценты с вопросов военной стабилизации ситуации в Сирии в сторону вопросов гуманитарного характера. При этом российский представитель неоднократно подчеркивал, что речь идет вовсе не о поставках гуманитарной помощи, а о реализации конкретных проектов по восстановлению страны и ее инфраструктуры.

Новый формат

Не исключено, что Педерсен на переговорах затронет тему возможного создания нового международного диалога по Сирии, в рамках которого, по его мнению, должно обсуждаться иностранное присутствие в стране.

Ранее Лавров уже комментировал данную инициативу и заметил, что ему неизвестно, на какой основе Педерсен планирует опробовать новый формат, напомнив, что астанинский формат привержен резолюции СБ ООН 2254, согласно которой сирийцы должны сами определять судьбу своей страны.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, идея создания нового международного формата по сирийскому урегулированию с участием России, США, Ирана, Турции, Евросоюза и стран арабского мира вряд ли повысит эффективность поисков решения проблемы, поскольку не проясняет роли самих сирийцев в данном процессе.

Борьба с терроризмом

Не останется без внимания и тема борьбы с терроризмом в арабской республике. В конце июня Педерсен заявил о наличии признаков укрепления в Сирии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Однако Лавров через неделю отметил, что в республике не возросла угроза со стороны ИГ и там удалось не допустить реализации планов халифата.

Лаврентьев на сирийской встрече отметил, что борьба с терроризмом в стране остается одним из основных вопросов, хотя Москва отмечает постепенную стабилизацию ситуации в республике. В совместном заявлении страны-гаранты также договорились продолжать взаимодействие по данному вопросу и осудили рост террористической активности в различных частях Сирии.

Вероятно, Лавров и Педерсен также обсудят подготовку к будущим переговорам по Сирии в астанинском формате. По итогам встречи в Нур-Султане переговорщики решили провести очередной раунд консультаций до конца текущего года в столице Казахстана с учетом эпидемической ситуации.