Мэр Углегорского района на Сахалине уйдет в отставку по просьбе губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил мэру Углегорского района Сергею Дорощуку уйти в отставку в связи с его неудовлетворительной работой в муниципалитете. Глава района согласился, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Работу главы муниципалитета жители оценивают неудовлетворительно. Предложил мэру уйти в отставку. Главная причина - плохая коммуникация с населением. Власть должна слышать людей. И если кто-то не слышит, то услышат меня", - привели в пресс-службе слова губернатора.

В правительстве области ТАСС уточнили, что мэр подаст в отставку.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ в связи с жалобами журналистов издания "Углегорские новости" на давление со стороны местных властей. Аналогичное обращение в Генпрокуратуру и СК РФ было направлено главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Ранее появилась информация о жалобе журналистов издания на воспрепятствование профессиональной деятельности со стороны мэра Углегорского городского округа Дорощука при участии сотрудников ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК), чья деятельность освещалась на страницах газеты. По словам работников издания, целью срыва выпуска "Углегорских новостей" и телевизионного эфира, который должен был состояться 16 июля, являлось стремление не допустить распространения информации об экологической катастрофе, произошедшей по вине ВГК.