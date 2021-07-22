Врио главы Белгородской области уволил заместителя, помогавшего родственникам с бизнесом

ТАСС, 22 июля. Замгубернатора Белгородской области Олег Абрамов, занимавший пост главы департамента экономического развития региона с 2012 года, уволен после выявления фактов помощи компаниям, которые принадлежат его родственникам. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора области Вячеслав Гладков.

"Подписал распоряжение об увольнении Олега Абрамова с должности. Внутренняя проверка в отношении него выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Пользуясь служебным положением, он [Абрамов] создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат его родственникам или имеют связанный с ними бизнес", - написал Гладков.

Абрамов уволен с формулировкой "утрата доверия". Как пояснил Гладков, все выявленные факты в отношении Абрамова подпадают под понятие конфликта интересов, что послужило основанием для увольнения.

Накануне в ходе пресс-конференции врио губернатора Белгородской области отметил увеличение числа материалов по коррупционным нарушениям, в том числе в отношении сотрудников, работающих в правительстве региона. Гладков подчеркнул, что ряд материалов в ближайшее время планируется опубликовать с последующим увольнением сотрудников.