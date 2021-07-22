Глава администрации Керчи Бороздин написал заявление об увольнении

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в четверг во "ВКонтакте" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал глава региона.

Аксенов добавил, что в Керчи находится председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Бороздин родился 15 мая 1975 года в городе Керчь. Окончил Керченский морской технологический институт и Одесский национальный морской университет. Работал в коммерческих компаниях, в портовых структурах Крыма, с марта 2017 года первый заместитель главы администрации Керчи, с мая 2017 года - мэр города.