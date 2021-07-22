ГП: Украина ответственна за гибель Boeing MH17, так как не закрыла воздушное пространство

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украина в полной мере ответственна за гибель в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, так как не закрыла свое воздушное пространство, при этом она представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию. Об этом говорится в межгосударственной жалобе, поданной Генпрокуратурой РФ в ЕСПЧ против Украины.

Среди десяти основных групп нарушений, обозначенных в жалобе, одна касается катастрофы малайзийского Boeing. "Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" <...>, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 ("Право на жизнь") [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод] в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 ("Запрещение пыток") конвенции в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. "Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - говорится в документе.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.