Россия впервые подала на Украину жалобу в ЕСПЧ по событиям с 2014 года

"20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В Генпрокуратуре отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. "Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский суд, отметили в Генпрокуратуре. В поданной ЕСПЧ жалобе Россия ссылается на практику других дел. "Европейский суд ранее признавал роль государств - участников Конвенции в привлечении внимания к нарушениям Конвенции другими лицами и обеспечении ее соблюдения, особенно на фоне нарушений, совершенных в ущерб определенным группам населения, включая, помимо прочего, политические и (или) этнические (например, дела "Австрия против Италии", "Ирландия против Соединенного Королевства", "Кипр против Турции (третье дело)", "Франция, Норвегия, Дания, Швеция и Нидерланды против Турции")", - сказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что "жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений конвенции и протоколов к ней".

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, "в жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке".

10 основных групп нарушений

Жалоба касается 10 основных групп нарушений. Среди них ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Среди нарушений также указаны практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан, политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.