Москва обвинила Киев в гибели россиян на приграничной с Донбассом территории

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Применение Украиной оружия неизбирательного действия против жителей Донбасса привела к значительному количеству погибших граждан и на территории соседних с Донбассом регионов России. Об этом говорится в поданной в ЕСПЧ Генпрокуратурой России межгосударственной жалобе против Украины.

"Государственная граница России и Украины не является преградой распространению страшных последствий гражданской войны на территорию Российской Федерации. В значительном количестве случаев жертвами обстрелов украинских военнослужащих с использованием оружия неизбирательного действия, чрезмерной "смертоносной силы" являлись российские мирные граждане, никаким образом не вовлеченные в участие в боевых действиях, проживающие в приграничных с территорией Украины населенных пунктах Ростовской области Российской Федерации (г. Новошахтинске, г. Донецке (одноименный город в Ростовской области), г. Куйбышеве и других населенных пунктах), а также сотрудники контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе на российской территории, например, российского КПП "Гуково", - говорится в поданной жалобе.

"В период с июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан - местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России", - отметили в российской прокуратуре.

В этой связи в жалобе поднимается вопрос о системной практике украинских властей по нарушению прав российских граждан, гарантированных статьями европейской Конвенции о праве на жизнь, запрещении пыток, праве на уважение частной и семейной жизни, жилища и право на беспрепятственное пользование своим имуществом.