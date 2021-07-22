Генпрокуратура РФ: количество нападений на журналистов на Украине не снижается

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России в поданной межгосударственной жалобе к Украине в ЕСПЧ отмечает непрекращающиеся случаи нападений на оппозиционных журналистов на Украине и отсутствие эффективного расследования совершенных против них преступлений. Об этом сообщили в российской Генпрокуратуре.

"С 2014 года по настоящее время украинскими властями осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. Их убивают, жестоко избивают, незаконно похищают, захватывают в качестве заложников, преследуют и запугивают по политическим основаниям в случае распространения правдивой информации о политической ситуации в стране, критики украинских дискриминационных законов, освещения фактов убийств и причинения ранений мирному населению, в том числе детям, в ходе неизбирательного обстрела на территории Донецкой и Луганской областей, а также иной неугодной Украине информации", - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

Там констатировали, что работа журналистов на Украине остается опасной. "Никаких положительных сдвигов в этой сфере не произошло: количество нападений на журналистов не уменьшилось, как свидетельствуют данные регулярных мониторингов международных организаций", - отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре напомнили об убийствах при осуществлении профессиональной журналистской деятельности на Украине российских журналистов: оператора Первого канала Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента ВГТРК Александра Волошина и Игоря Корнелюка, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, покушении на российского гражданина - оператора видеоагентства "RT RUPTLY" (в составе телеканала "Russia Today") Федора Завалейкова, захвате с требованием выкупа в 200 тыс. долларов украинскими военнослужащими, членами "Национальной гвардии Украины" и "Правового сектора" журналистов телерадиокомпании "Звезда" Евгения Давыдова и Никиты Конашенкова.

"Киевский режим зашел слишком далеко - аналогичным массовым преследованиям подвергаются журналисты и других иностранных государств (например, в мае 2014 года убит итальянский журналист Андреа Роккели), а также журналисты собственного государства, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", - констатировали в российской прокуратуре. При этом до настоящего времени не проведено независимого и эффективного расследования этих преступлений, хотя обеспокоенность бездействием Украины была выражена в докладах международных организаций.

"Такая длящаяся системная административная практика украинских властей по откровенному "удушению" свободы выражения мнения силовыми способами, в том числе посредством физического устранения политических оппонентов и журналистов, серьезно нарушает ст. 2 ("Право на жизнь") [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод], ст. 3 ("Запрещение пыток"), ст. 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность"), ст. 8 ("Право на уважение частной и семейной жизни") и ст. 10 ("Свобода выражения мнения"), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 ("Запрещение дискриминации")", - отметили в Генпрокуратуре.

Атака на российские СМИ

В жалобе также говорится об атаках на СМИ, каких Украина еще не знала. Посредством указов президента Украины в 2017, 2018 и 2021 годах был ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам (например, украинским оппозиционным телеканалам 112 Ukraine, NewsOne и ZiK), а также русскоязычным ресурсам - Первому каналу, ВГТРК, "Звезде", ТНТ, Рен-ТВ, ТВ-Центру, НТВ+, RТ, новостному агентству РИА Новости (в том числе его украинскому филиалу), интернет-платформам "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс", медиа веб-сайтам: ria.ru, sputniknews.com, 1prime.ru, rsport.ria.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv.

"Данные ограничения не имели под собой никаких законных оснований и повлекли волну неодобрения со стороны представителей международных организаций и объединений журналистов", - подчеркивается в поданной жалобе. В частности, Международная мониторинговая миссия ООН по правам человека в обзоре ситуации с правами человека на Украине за период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года выразила обеспокоенность тем, что решение о закрытии трех информационных телеканалов, которые воспринимаются как пророссийские, не соответствует международным стандартам в сфере прав человека.

"Отключение от вещания оппозиционных и русскоязычных телевизионных каналов и блокирование иных информационных ресурсов, мнения которых расходятся с позицией, занимаемой официальными представителями власти, представляет собой нарушение украинскими властями статьи 10 конвенции ("Свобода выражения мнений")", - отметили в Генпрокуратуре.