Генпрокуратура назвала водную блокаду Крыма местью Киева за воссоединение с Россией

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Водная блокада Крыма - перекрытие канала поступления воды из Днепра на полуостров в апреле 2014 года - стала местью за выбор крымчан присоединиться к России. Об этом говорится в поданной в ЕСПЧ Генеральной прокуратурой России межгосударственной жалобе РФ против Украины.

В Генпрокуратуре напомнили, что Днепр протекает по территории трех государств: России, Белоруссии и Украины, берет начало в Смоленской области в России и как трансграничная река "принадлежит" не только Украине. Но в нарушение договорных обязательств, вытекающих из положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла этот источник подачи пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу и поставила жителей Крыма перед свершившимся фактом без предупреждения.

Решение украинских властей перекрыть главный источник подачи пресной воды на крымский полуостров имело крайне негативные последствия: ухудшились условия существования всего населения Крыма, в особенности наиболее уязвимых категорий населения - инвалидов, пожилых людей, детей, беременных женщин.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что перекрытие канала "имело своей целью моральное давление на жителей полуострова и их понуждение к изменению политической позиции большинства населения, высказавшего свое мнение на референдуме в марте 2014 года". "Фактически речь идет о мести за выражение политической позиции сотен тысяч жителей", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По оценкам рабочей группы Госсовета Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым в результате перекрытия Северо-Крымского канала, составляет 819,52 млрд рублей, в том числе 420 млрд рублей составил ущерб коммунальному хозяйству, 104,58 млрд рублей - водному, 277,6 млрд рублей - сельскому хозяйству. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 млрд рублей.

"Продолжающаяся системная административная практика с апреля 2014 года, так называемая водная блокада Крыма со стороны Украины, представляет собой широкомасштабное нарушение прав, закрепленных статьями 3, 8, 14 [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод], статьей 1 протокола № 1, протоколом № 12 к конвенции в отношении 2,5 млн постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины", - отметили в Генпрокуратуре РФ.