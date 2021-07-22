Россия просит ЕСПЧ признать дискриминацией запрет русского языка на Украине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Запрет на использование русского языка на Украине нарушает целый ряд статей европейской Конвенции о правах человека. Об этом говорится в поданной в ЕСПЧ Генпрокуратурой России межгосударственной жалобе против Украины.

Генпрокуратура РФ напомнила, что Украина является многонациональным государством, где примерно треть населения (29,6 %) считают русский язык своим родным языком. "Вместе с тем с приходом к власти националистически настроенного правительства в 2014 году на Украине проводится административная практика по широкомасштабной дискриминации русскоязычного населения, намеренному и постоянному подавлению таких людей на Украине, вытеснению использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования", - заявили в российской прокуратуре.

С принятием в сентябре 2017 года закона Украины "Об образовании" и в апреле 2019 года закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" установлены различные режимы преподавания языков коренных народов Украины, официальных языков Евросоюза и языков национальных меньшинств. В Генпрокуратуре напомнили, что в резолюции ПАСЕ от 12 октября 2017 года отмечалось, что новый закон об образовании влечет существенное урезание прав национальных меньшинств, которые ранее могли получать образование в "одноязычных школах" с полноценными учебными планами на их родных языках, а в настоящее время образование на их родных языках может быть обеспечено (одновременно с образованием на украинском языке) только до окончания начальной школы. ПАСЕ считает такой подход не благоприятствующим реализации концепции "совместного проживания". В свою очередь Венецианская комиссия в декабре 2017 года дала заключение о том, что в законе Украины об образовании менее благоприятное отношение к русскому языку и другим языкам, не входящим в ЕС, трудно оправдать.

Конфликт вокруг русского языка

В Генпрокуратуре России отметили, что еще больше общественный конфликт вокруг русского языка был спровоцирован украинскими властями после вступления в силу с 16 января этого года отдельных положений закона о функционировании украинского языка как государственного, предусматривающих полный переход системы обслуживания и госучреждений на украинский язык, а за использование русского языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрены штрафы. В ведомстве подчеркнули, что "с 2014 года украинские власти увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и т. д.) в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию".

По оценке российской прокуратуры, это свидетельствует "о реализации украинскими властями системной административной практики по ущемлению прав русскоязычных жителей Украины на использование русского языка в государственных и иных учреждениях, в сфере образования, обслуживания потребителей и т. д., что представляет собой грубое нарушение ст. 8 Конвенции ("Право на уважение частной и семейной жизни") в аспекте "культурной самобытности и целостности" (cultural identity and integrity), ст. 10 Конвенции ("Свобода выражения мнения"), ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции ("Право на образование"), взятых отдельно и в совокупности со ст. 14 Конвенции ("Запрещение дискриминации"), а также ст. 1 Протокола № 12 к Конвенции ("Общее запрещение дискриминации").