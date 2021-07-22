РФ требует признать нарушением европейской Конвенции нераскрытые убийства в Киеве и Одессе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия требует признать нарушением норм европейской Конвенции о защите прав человека нераскрытые на Украине жестокие убийства на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом говорится в поданной Генеральной прокуратурой России межгосударственной жалобе против Украины, сообщили в российском надзорном ведомстве.

"В ходе событий в феврале-марте 2014 года в Киеве на площади Независимости, в мае 2014 года в Одессе в результате поджога Дома профсоюзов погибли люди, некоторые граждане пропали без вести. Массовые, бесчеловечные и безнаказанные убийства людей оказались возможными в XXI веке, - отметили в Генпрокуратуре РФ. "Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более 7 лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений, что зафиксировано в многочисленных докладах международных организаций и их уполномоченных представителей (например, в докладах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, основанных на результатах работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, Международной консультативной группы, созданной генеральным секретарем Совета Европы, международной неправительственной организации "Международная амнистия" и многих других)", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там особо отметили, что "ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений так и не привлечены к уголовной ответственности". "Данные факты свидетельствуют о сложившейся системной административной практике по нарушению Украиной ст. 2 Конвенции ("Право на жизнь"), а также ст. 3 Конвенции ("Запрещение пыток")", - говорится в межгосударственной жалобе.

В ней приводится пример грубого нарушения прав, гарантированных ст. 2 Конвенции ("Право на жизнь"), ст. 3 ("Запрещение пыток"), ст. 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность"), ст. 10 ("Свобода выражения мнения"), в том числе в совокупности со ст. 14 ("Запрещение дискриминации"), российского гражданина Мефедова Е. И. в ходе событий в Доме профсоюзов в Одессе.