Россия просит признать нарушающими Европейскую конвенцию украинские санкции к компаниям РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура в жалобе в ЕСПЧ против Украины просит признать нарушающими Европейскую конвенцию по правам человека санкции к российским компаниям на Украине. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Системная административная практика властей Украины по политически мотивированному преследованию и введению санкций в отношении российских коммерческих организаций с причинением им материального ущерба нарушает ст. 1 протокола № 1 к конвенции ("Защита собственности"), взятую в совокупности со ст. 14 конвенции ("Запрещение дискриминации"), а также ст. 1 протокола № 12 к конвенции ("Общее запрещение дискриминации")", - говорится в жалобе.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что "в результате осуществления политических преследований, введения санкций украинскими властями ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов и (или) их дочерним компаниям (например, ПАО "Лукойл", ПАО "Сбербанк", VS Bank, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ-банку, социальной сети "ВКонтакте", входящей в холдинг Mail.ru Group, российскому информационному холдингу "Яндекс" и многим другим организациям) пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинен существенный материальный ущерб".

Кроме того, в августе 2014 года принят закон Украины "О санкциях", обеспечивший основу для последующего произвольного принятия Украиной любых ограничительных мер в отношении предпринимательской деятельности российских компаний и граждан.