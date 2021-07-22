РФ требует признать нарушением норм Европейской конвенции обстрелы Донбасса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в поданной межгосударственной жалобе в ЕСПЧ против Украины потребовала признать нарушающими нормы Европейской конвенции о защите прав человека обстрелы и убийства жителей Донбасса украинскими военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, скрываемая под наименованием "антитеррористическая операция". Беспорядочные обстрелы военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), членами "Правого сектора" и иных украинских воинских формирований населенных пунктов, дорог общего пользования и объектов гражданской инфраструктуры, включая те, которые поставляют воду, электричество и газ, а также медицинских и детских образовательных учреждений в Донецкой и Луганской областях Украины продолжают крайне негативно сказываться на жизни гражданского населения", - сообщили в Генпрокуратуре.

При этом практика украинских военнослужащих с 2014 года по настоящее время по убийству мирных жителей, в том числе детей, причинению им вреда здоровью различной степени тяжести, использованию спецслужб для преследования и запугивания граждан, разрушению жилья мирного населения и гражданской инфраструктуры посредством умышленных и неизбирательных обстрелов (в терминологии Европейского суда - чрезмерного использования "смертоносной силы") являются серьезным нарушением Украиной ст. 2 Конвенции ("Право на жизнь"), ст. 3 Конвенции ("Запрещение пыток"), ст. 8 Конвенции ("Право на уважение частной и семейной жизни, жилища") и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции ("Право на беспрепятственное пользование своим имуществом").

"Об умышленном характере деяний украинских военнослужащих, направленных на причинение особо тяжких страданий местному населению, свидетельствуют также факты преднамеренного выведения из строя на регулярной основе "Донецкой фильтровальной станции", обеспечивающей питьевой водой около 350 тыс. населения", - отметили в Генпрокуратуре.

Как подчеркивается в жалобе, "гражданская война создала невыносимые условия для жизни людей в Донецкой и Луганской областях Украины и спровоцировала волну беженцев". Причинами насильственного перемещения людей стали обстрелы, угроза жизни и здоровью, полное прекращение жизнеобеспечения населенных пунктов: отсутствие электричества и газа, продовольствия, закрытие магазинов, бесчинства ВСУ, членов "Национальной гвардии Украины", "Правого сектора", представителей иных воинских подразделений Украины, разрушение домов в результате боевых действий".

Беженцы

В Генпрокуратуре отметили, что более 2,5 млн беженцев с территории Украины, преимущественно из Донецкой и Луганской областей, приняла Россия, выделив значительные средства на их обустройство и оказание им медицинской и социальной поддержки.

"Власти Украины ответственны за вынужденное перемещение беженцев - граждан Украины из Донецкой и Луганской областей Украины, которые вынуждены были с семьями покинуть родные места и строить новую жизнь в том числе за рубежом. Данные действия украинских властей представляют собой серьезное нарушение ст. 8 Конвенции ("Право на уважение частной и семейной жизни, жилища") и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции ("Право на беспрепятственное пользование своим имуществом")", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом "режим прекращения огня на постоянной основе нарушается украинской стороной, обстрелы гражданских лиц и объектов критически важной гражданской инфраструктуры на восточной Украине продолжается и по сей день", добавили в российской прокуратуре.

Кроме того, в нарушение ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции ("Право на свободные выборы") жители Донецкой и Луганской областей Украины лишены возможности участия в выборах президента Украины, а также депутатов Верховной рады. "Выбор жителей указанных регионов, население которых по данным переписи населения 2001 года составляло более 7 млн человек, не учитывается. Они лишены возможности голосовать за кандидатов, а также выбирать представителей от своих округов", - отметили в российском надзорном ведомстве.