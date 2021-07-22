Постпред РФ: жалоба на Киев в ЕСПЧ отвечает интересам европейского публичного порядка

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Межгосударственная жалоба Российской Федерации на Киев в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отвечает интересам европейского публичного порядка и защищает ценности Совета Европы. Об этом в четверг в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский.

Глава российской дипмиссии отметил, что Россия "впервые приняла решение направить в ЕСПЧ на основании статьи 33 ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека - прим. ТАСС) межгосударственную жалобу". Дипломат указал, что сделано это вследствие "очевидной неспособности украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям Киевом прав человека, собственной конституции и обязательств по международному праву". Российская сторона руководствуется при этом "интересами европейского публичного порядка и защиты ценностей Совета Европы".