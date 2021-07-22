Жалоба России на Украину в ЕСПЧ. Главное

Россия впервые в своей истории подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года.
В Генпрокуратуре России сообщили, что Москва обратилась в ЕСПЧ с жалобой на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение относится к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года, и содержит подробное описание процесса продвижения в украинские государственные органы националистических сил.
Жалоба касается 10 основных групп нарушений.
Водная блокада Крыма
Москва назвала перекрытие канала поступления воды из Днепра в Крым в апреле 2014 года местью за выбор жителей полуострова присоединиться к России.
В Генпрокуратуре напомнили, что Днепр протекает по территории трех государств: России, Белоруссии и Украины, берет начало в Смоленской области в России и как трансграничная река "принадлежит" не только Украине.
Решение Киева перекрыть главный источник подачи пресной воды на крымский полуостров имело крайне негативные последствия: ухудшились условия существования всего населения Крыма, в особенности наиболее уязвимых категорий населения - инвалидов, пожилых людей, детей, беременных женщин.
По оценкам рабочей группы Госсовета Крыма, сумма нанесенного бюджету республики ущерба составляет 819,52 млрд рублей.
Санкции в отношении России
Генеральная прокуратура просит признать нарушающими Европейскую конвенцию по правам человека санкции к российским компаниям на Украине.
В ведомстве подчеркнули, что "в результате осуществления политических преследований, введения санкций украинскими властями ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов и (или) их дочерним компаниям (например, ПАО "Лукойл", ПАО "Сбербанк", VS Bank, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ-банку, социальной сети "ВКонтакте", входящей в холдинг Mail.ru Group, российскому информационному холдингу "Яндекс" и многим другим организациям) пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинен существенный материальный ущерб".
Катастрофа малайзийского Boeing
Россия просит признать Украину ответственной за гибель в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, так как власти страны не закрыли ее воздушное пространство. Кроме того, Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Москву.
В обращении указано, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства.
"Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" <...> а также причинение страданий родственникам погибших", - говорится в тексте жалобы.
Обстрелы Донбасса
Москва требует признать нарушающими нормы Европейской конвенции о защите прав человека обстрелы и убийства жителей Донбасса украинскими военнослужащими. Об умышленном характере действий украинских военнослужащих говорят также случаи преднамеренного выведения из строя на регулярной основе "Донецкой фильтровальной станции", обеспечивающей питьевой водой около 350 тыс. населения.
Как подчеркивается в жалобе, "гражданская война создала невыносимые условия для жизни людей в Донецкой и Луганской областях Украины и спровоцировала волну беженцев". Россия приняла более 2,5 млн беженцев с территории Украины, преимущественно из Донецкой и Луганской областей.
Россия также указывает на постоянное нарушение украинской стороной режима прекращения огня. Обстрелы гражданских лиц и объектов критически важной гражданской инфраструктуры на восточной Украине продолжаются и сегодня.
Гибель россиян на приграничной с Донбассом территории
Москва обвиняет Киев в гибели россиян на приграничной с Донбассом территории. Россия поднимает вопрос о системной практике украинских властей по нарушению прав российских граждан.
Речь идет о мирных жителях населенных пунктах Ростовской области (Новошахтинска, Донецка (одноименный город в Ростовской области), Куйбышева и других), которые стали жертвами обстрелов украинских военнослужащих.
"С июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан - местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России", - добавили в Генпрокуратуре.
Нераскрытые убийства в Киеве и Одессе
Россия требует признать нарушением норм европейской Конвенции о защите прав человека нераскрытые на Украине жестокие убийства на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений.
"Ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений так и не привлечены к уголовной ответственности", - указали в ведомстве.
Похищение и пытки
Россия требует признать Украину нарушающей европейские нормы о запрете пыток и похищения людей.
В Генпрокуратуре также сообщили о значительном числе случаев похищения россиян военнослужащими ВСУ и иных воинских подразделений Украины.
В жалобе приводится в том числе пример похищения гражданина России, который передвигался по территории Украины в составе российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона "Айдар", входящего в состав "Национальной гвардии Украины". Его местонахождение до сих пор не установлено.
Нападения на журналистов
Россия отмечает непрекращающиеся случаи нападений на оппозиционных журналистов на Украине и отсутствие эффективного расследования совершенных против них преступлений.
В Москве напомнили об убийствах при осуществлении профессиональной деятельности на Украине российских журналистов: оператора Первого канала Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента ВГТРК Александра Волошина и Игоря Корнелюка, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, покушении на российского гражданина - оператора видеоагентства RT RUPTLY (в составе телеканала Russia Today) Федора Завалейкова, захвате с требованием выкупа в $200 тыс. украинскими военнослужащими, членами "Национальной гвардии Украины" и "Правового сектора" журналистов телерадиокомпании "Звезда" Евгения Давыдова и Никиты Конашенкова.
Генпрокуратура добавила, что на Украине был ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам (например, украинским оппозиционным телеканалам 112 Ukraine, NewsOne и ZiK), а также русскоязычным ресурсам - Первому каналу, ВГТРК, "Звезде", ТНТ, Рен-ТВ, ТВ-Центру, НТВ+, RТ, новостному агентству РИА Новости (в том числе его украинскому филиалу), интернет-платформам "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс".
Деятельность сайта "Миротворец"
Генеральная прокуратура потребовала признать украинский сайт "Миротворец" нарушающим права граждан по целому ряду статей Европейской конвенции по правам человека. Экстремистский сайт был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов", добавили в ведомстве.
К 14 марта 2021 года в базе данных сайта находятся сведения о более чем 240 тыс. лиц и 3,5 млн фотографий, собранных незаконными способами и средствами разведки, размещенных без согласия.
В базу сайта вносились не только сведения о российских и украинских гражданах. В мае 2016 года там были опубликованы персональные данные журналистов, среди которых оказались репортеры AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes. Несмотря скандал, сайт продолжил работу.
Запрет русского языка
Россия просит признать дискриминацией запрет русского языка на Украине.
Генпрокуратура напомнила, что Украина является многонациональным государством, где примерно треть населения считают русский язык родным.
Очередной общественный конфликт вокруг русского языка был спровоцирован украинскими властями после вступления в 2021 году в силу отдельных положений закона о государственном языке.
В ведомстве подчеркнули, что "с 2014 года украинские власти увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и т.д.) в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию".