Жалоба России на Украину в ЕСПЧ. Главное

Россия впервые в своей истории подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года.

В Генпрокуратуре России сообщили, что Москва обратилась в ЕСПЧ с жалобой на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение относится к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года, и содержит подробное описание процесса продвижения в украинские государственные органы националистических сил.

Жалоба касается 10 основных групп нарушений.